Seniorin von Müllauto überrollt und getötet

Uhingen (dpa/lsw) - Eine 88 Jahre alte Seniorin ist in Uhingen (Kreis Göppingen) von einem Müllfahrzeug überfahren und getötet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ging die Frau am Donnerstag mit ihrem Rollator auf die Straße, als sie von dem Fahrzeug überfahren wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Fahrer hielt demnach zuvor an, da er die Frau auf dem Gehweg gesehen hatte. Anschließend fuhr er wieder los und erkannte im Rückspiegel oder in der Heckkamera, dass die Frau auf der Straße lag.

© dpa-infocom, dpa:211231-99-550877/2