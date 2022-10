Seniorin von Pfleger in Keller eingesperrt: Frau tot

Herbolzheim (dpa/lsw) - Eine 89 Jahre alte Frau, die von ihrem Pfleger in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) mutmaßlich schwer verletzt worden war, ist tot. Sie sei Ende vergangener Woche gestorben, teilte die Polizei am Montag mit. Der Pfleger steht unter Verdacht, die Frau schwer verletzt und in einem Keller eingesperrt zu haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach früheren Angaben unter anderem wegen versuchten Mordes gegen den 25-Jährigen, weil er mit der Tat womöglich einen Diebstahl vertuschen wollte. Der Tatverdächtige kam auf Anordnung des Amtsgerichts Emmendingen in eine psychiatrische Klinik. Der bettlägerige 91 Jahre Mann der Seniorin ist inzwischen auch gestorben.