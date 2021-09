Serienunfall mit sieben Fahrzeugen: vier Menschen verletzt

St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall mit sieben Fahrzeugen sind in Nordbaden vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Bremsmanöver auf der Autobahn 5 habe eine Kettenreaktion ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher. Für die Unfallaufnahme und die Bergung wurden am Freitagvormittag die rechte und mittlere Spur der A5 zwischen St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) und Kronau (Kreis Karlsruhe) für etwa vier Stunden gesperrt. Es kam laut Polizei zu einem Rückstau von mehreren Kilometern Länge. An dem Serienunfall waren auch zwei Wohnmobile beteiligt.

