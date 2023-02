Sickersäfte fließen in Bodensee: Strafanzeige

Kressbronn (dpa/lsw) - Weil sie einen Abwasserpilz im Bodensee verursacht haben sollen, ermittelt die Polizei gegen zwei Verantwortliche eines Landwirtschaftsbetriebs im Bereich Kressbronn (Bodenseekreis). Die zwei Männer müssten mit einer Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung rechnen, hieß es in einer Mitteilung von Dienstag. Den Angaben nach traten aus einem defekten Silo wassergefährdende Stoffe aus. Die Verdächtigen sollen sie nicht ordnungsgemäß entsorgt und aufgefangen haben, so dass die sogenannten Silagesickersäfte über eine längere Zeit über einen Teich und ein Entwässerungssystem für Regenwasser in den Bodensee gelangten. Die Wasserschutzpolizei hatte die Verunreinigung Anfang des Jahres bemerkt. Aufgrund von Gegenmaßnahmen bildete sich der Abwasserpilz zurück. Beeinträchtigungen für die Umwelt bestehen laut Polizei nicht mehr.

Silagesickersäfte können wie auch Gülle oder Jauche die Wasserqualität beeinträchtigen und gefährden.