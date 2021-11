Sieben Kanarienvögel nach Einbruch verschwunden

Leonberg (dpa/lsw) - Diebe haben in Leonberg (Kreis Böblingen) gefiederte Beute gemacht - oder aber Haustiere in die Freiheit entlassen. Polizeiangaben zufolge stand nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrparteienhaus der Vogelkäfig leer auf dem Balkon. Sieben Kanarienvögel fehlten. Die Täter stahlen in der Nacht zum Dienstag zudem Bargeld, Elektrogeräte und Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro. Durch die aufgebrochenen Türen entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

