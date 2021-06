Sieben Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

Schiltach (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Rottweil sind sieben Menschen schwer verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Autofahrer kam am Samstag bei Schiltach in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer wurden schwer verletzt. Der 39-Jährige Fahrer des anderen Wagens und seine drei Mitfahrer, darunter zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren, erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Mit zwei Rettungshubschraubern wurden die Verletzen in Kliniken gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst noch unklar.

