Siebenjährige nach Badeunfall wiederbelebt

Weinheim (dpa/lsw) - Eine Siebenjährige ist nach einem Badeunfall in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) wiederbelebt worden. Das Mädchen kam in eine Klinik, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ob sich ihr Zustand stabilisierte, war zunächst unklar. Ein Schwimmbadbesucher entdeckte das Kind am Sonntagnachmittag regungslos im Nichtschwimmerbereich des Wellenbeckens. Er zog die Kleine aus dem Wasser. Bademeister und eine Notärztin konnten sie reanimieren. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.