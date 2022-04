Sieg in der Verlängerung: Adler Mannheim vor Halbfinaleinzug

Mannheim (dpa/lsw) - Dank eines Siegs in der Verlängerung können die Adler Mannheim bereits am Donnerstag den Einzug ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga perfekt machen. Nationalstürmer Nicolas Krämmer erzielte am Dienstagabend in der Overtime den entscheidenden Treffer zum 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) gegen die Straubing Tigers. Vor 10 255 Zuschauern zählte Krämmers Tor in der 68. Minute erst nach einem Videobeweis.

In der regulären Spielzeit hatte Jordan Szwarz den Rückstand ausgeglichen (34.), nachdem Taylor Leier für die Gäste aus Niederbayern getroffen hatten (25.). Am Donnerstag treten die Adler wieder in Straubing an. Dort hatten die Mannheimer am vergangenen Sonntag das erste Viertelfinalspiel mit 3:2 gewonnen. Drei Erfolge sind zum Weiterkommen notwendig.