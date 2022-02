Sieg und Vereinsrekord: Mainz düpiert Hoffenheim

Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat den internationalen Ambitionen der TSG 1899 Hoffenheim einen weiteren Dämpfer versetzt. Die Rheinhessen feierten am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen 2:0 (0:0)-Erfolg und blieben dabei zum vierten Mal in Serie zu Hause ohne Gegentor - das gab es in der Mainzer Bundesliga-Historie noch nie.

Joker Jae-Sung Lee in der 79. Minute und Kapitän Moussa Niakhaté (83.) per Handelfmeter trafen am Samstag vor 6800 Zuschauern für die Hausherren, die sich mit 30 Punkten weiter aus der unteren Tabellenregion absetzten. Hoffenheim verpasste durch die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Serie den möglichen Sprung auf einen Champions-League-Platz und ist mit 31 Zählern Achter.

Bei einer Schweigeminute gedachten beide Teams, die mit Trauerflor spielten, vor dem Anpfiff den zu Wochenbeginn in Rheinland-Pfalz ermordeten Polizisten. Danach hatten insbesondere die Hausherren zunächst Schwierigkeiten, sich auf den Fußball zu konzentrieren. Den Mainzern war die Verunsicherung nach mehreren Negativerlebnissen vor der zweiwöchigen Liga-Pause deutlich anzumerken.

Die TSG kam dagegen gut aus den Startlöchern. Die Gäste machten von Beginn an Druck und hätten früh in Führung gehen können. Georginio Rutter, der für Christoph Baumgartner in die Startelf rückte, traf in der vierten Minute mit einem Kopfball nur den Pfosten.

Nach einer Viertelstunde jubelten plötzlich die über weite Strecken nervös und fehlerhaft agierenden Mainzer - wenn auch nur für wenige Sekunden. Stürmer Jonathan Burkardt konnte zwar TSG-Torwart Oliver Baumann überwinden, stand zuvor aber knapp im Abseits. Immerhin wurden die Hausherren offensiv nun etwas mutiger. Mehr als drei Halbchancen für Burkardt sprangen bis zur Pause jedoch nicht heraus.

Der Großteil der Partie spielte sich zwischen den Strafräumen ab. Beiden Teams fehlte es an Tempo und Kreativität, um die gegnerischen Abwehrreihen ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. So gab es Langeweile statt Spektakel, das dieses Duell in der Vergangenheit oft geboten hatte.

Auch nach dem Wechsel erwischten die Gäste den besseren Start. Munas Dabbur (47.) traf per Kopf erneut nur den Pfosten - es war bereits der 14. Aluminiumtreffer der Kraichgauer in dieser Saison. Kurz darauf scheiterte Andrej Kramaric an FSV-Torwart Robin Zentner.

Dieses Mal blieben die Mainzer eine offensive Antwort nicht so lange schuldig. Anton Stach (52.) zwang Baumann im TSG-Tor zur ersten Glanztat im Spiel. Und auch Karim Onisiwo brachte den Ball aus Nahdistanz nicht im Tor unter. Immerhin blieb den Mainzern das Defensiv-Glück treu, als ein Schuss von Ihlas Bebou (65.) nur am Außennetz landete. In der Schlussphase waren die Mainzer dann hellwach und bejubelten drei wichtige Punkte.

