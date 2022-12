Skisaison am Feldberg läuft an: 2000 Saisonkarten verkauft

Todtnau (dpa/lsw) - Nach zweimaliger Verschiebung läuft die Skisaison im großen Wintersportgebiet Feldberg nun am Freitag an. «Auch wenn die Schneedecke noch nicht so dick ist, wie wir uns das wünschen würden, geben wir alles, damit wir am Freitag die Saison beginnen können», teilte der Geschäftsführer der Feldbergbahnen, Julian Probst, in Todtnau (Kreis Lörrach) mit.

Ursprünglich sollte die Saison im größten deutschen Skigebiet nördlich der Alpen bereits Anfang Dezember beginnen. Der Starttermin wurde aber wegen Schneemangels zwei Mal verschoben. Es liefen auch Schneekanonen, um die Pisten vorzubereiten, wie eine Sprecherin am Donnerstag berichtete.

Für die diesjährige Skisaison wurden rund 2000 Saisonkarten verkauft, wie die Sprecherin weiter mitteilte. Probst hatte sich zuversichtlich gezeigt, dass Skifahrerinnen und Skifahrer das neue Tarifsystem der Bahnen annehmen.

Kunden müssen sich dabei auf steigende Preise einstellen: Der Mindestpreis für eine Standardtageskarte beträgt zwar 39 Euro - bei gutem Skiwetter sowie an Sonn- und Feiertagen und in den Ferien wird es aber teurer. Auf eine Preisobergrenze hatten sich die Bahnen nicht festgelegt. Die Tageskarte hatte in der Vorsaison 43 Euro gekostet.