Skispringer Geiger wird Dritter in Titisee-Neustadt

Titisee-Neustadt (dpa) - Deutschlands bester Skispringer Karl Geiger hat beim Weltcup in Titisee-Neustand sein bisher bestes Saisonresultat geschafft. Der 29-Jährige belegte am Freitag mit Sprüngen auf 135 und 141,5 Meter den dritten Platz. Geiger sicherte dem deutschen Team den ersten Podestrang dieses Winters. Den Sieg holte sich der Slowene Anze Lanisek vor dem in der Gesamtwertung führenden Dawid Kubacki aus Polen.

Als zweitbester Deutscher wurde Constantin Schmid Siebter. Stephan Leyhe auf Rang 15, Markus Eisenbichler als 21. und Pius Paschke auf dem 22. Platz erhielten ebenfalls noch Weltcup-Punkte - im Gegensatz zu Andreas Wellinger. Der Olympiasieger von 2018 schied nach einem Sprung auf 121,5 Meter bereits nach dem ersten Durchgang aus. Wellinger war am Vortag im Training gestürzt und hatte sich leicht am Sprunggelenk verletzt.