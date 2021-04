Sohn findet tote Eltern

Uhingen (dpa/lsw) - Als er seine Eltern besuchen wollte, hat ein Mann die Leichen des Paares in dessen Wohnung in Uhingen (Landkreis Göppingen) entdeckt. Ein Notarzt konnte am Freitag nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft nur noch den Tod der 78 und 69 Jahre alten Eltern feststellen. Die Beamten gingen nach ersten Ermittlungen von einem «Familiendrama unter den Eltern» aus. Kriminaltechniker hätten Spuren gesichert. Details waren zunächst unklar.

