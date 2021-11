Sondersitzung des Landtags zur Corona-Politik am Mittwoch

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern für eine schärfere Corona-Politik trifft sich der Landtag am kommenden Mittwoch (10.00 Uhr) zu einer Sondersitzung. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus der grün-schwarzen Koalition in Stuttgart. Die SPD-Fraktion hatte schon Anfang der Woche auf eine schnelle Befassung des Parlaments mit den Maßnahmen gegen die rasant steigenden Infektionszahlen gedrungen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Donnerstagabend nach dem Bund-Länder-Treffen weitere Verschärfungen angekündigt. So werde es eine Obergrenze für Veranstaltungen geben. Darüber hinaus stünden Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Hotspots im Raum, wenn sich die Lage nicht schnell verbessere. In Bars und Clubs gelte künftig die Regel 2G plus. Das heißt, dass Geimpfte und Genesene einen Schnelltest vorweisen müssen.

© dpa-infocom, dpa:211119-99-63319/2