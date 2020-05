Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen im Südwesten können sich am Karfreitag über viel Sonne freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Höchsttemperaturen zwischen 19 Grad im Bergland und 25 Grad am Oberrhein. Im Laufe des Tages bilden sich den Meteorologen zufolge vermehrt lockere Quellwolken. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf zwischen zehn bis zu einem Grad ab. Über den Tag ist auch dann noch mit viel Sonnenschein zu rechnen.