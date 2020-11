Sonniger Samstag in Baden-Württemberg

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen im Südwesten können sich am Samstag auf Sonne und milde Temperaturen freuen. Am Vormittag noch bewölkt wird es im Laufe des Tages von Südwesten her zunehmend sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibt niederschlagsfrei mit Höchstwerten von 12 bis 18 Grad.

Der Sonntag startet ebenfalls sonnig, nachmittags bahnen sich vom Westen des Landes jedoch dichte Wolken an. Abends soll es dort den Wetterexperten zufolge regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 19 Grad.