Sonniger und warmer Mittwoch erwartet: Regen am Donnerstag

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen in Baden-Württemberg können sich auf einen sonnigen und warmen Mittwoch freuen. Im Tagesverlauf sind zwar ein paar Quellwolken zu sehen, es bleibt aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 Grad im höheren Bergland und 25 Grad in der Ortenau. Von Norden ziehen am Donnerstag demnach dichte Wolken über das Land hinweg. Zeitweise falle etwas Regen, am Nachmittag seien auch im Süden einzelne Schauer möglich. Im weiteren Verlauf lockert es aber wieder auf. Die Höchstwerte erreichen 17 Grad im Bergland und 23 Grad im Rheintal. Bei gleichbleibenden Temperaturen erwartet der DWD am Freitag sonniges und trockenes Wetter.