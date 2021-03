Sozialminister Lucha: Gutes Abschneiden ist Bestätigung

Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) sieht im absehbar guten Abschneiden der Grünen bei den baden-württembergischen Landtagswahlen eine Bestätigung der Arbeit seiner Partei. «Wir sind deutlich stärkste Fraktion und wurden bestätigt», sagte er am Sonntagabend in einer ersten Reaktion. Das Ergebnis sei auch vor dem Hintergrund der Belastungen der Menschen durch die Corona-Pandemie zu sehen. «Da gibt es Punkte, die nicht jeden zufrieden machen, mich auch nicht.» Nach ersten Hochrechnungen dürften die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann wie schon 2016 stärkste Kraft in Baden-Württemberg werden. Ihr Koalitionspartner CDU musste dagegen deutliche Verluste einstecken.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-820469/2