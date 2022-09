Spätes Tor durch Sohm: Vierter Heimsieg für Waldhof Mannheim

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat im vierten Heimspiel der Saison den vierten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Christian Neidhart setzte sich gegen Aufsteiger SpVgg Bayreuth am Samstag nach einem harten Stück Arbeit mit 2:1 (1:1) durch. Pascal Sohm erzielte in der 86. Minute den späten, aber nicht unverdienten Siegtreffer für die Gastgeber. Zuvor hatte Dominik Martinovic (17.) die Bayreuther Führung durch Alexander Nollenberger (15.) gekontert. In der Tabelle liegen die Mannheimer mit 13 Punkten aus den ersten sieben Spielen dicht hinter den Aufstiegsplätzen.