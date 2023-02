Spaghetti in der Pfanne: Promi-Köchin Wieners Koch-Fauxpas

Stuttgart (dpa) - Auch bei Promi-Köchin Sarah Wiener (60) ist am Herd längst nicht immer alles glatt gelaufen. «Mein erster Koch-Fauxpas war, als ich sehr klein war, und ich war mit einer Freundin allein zu Hause, wollte Nudeln machen und ich hab die Spaghetti einfach in eine Pfanne gegeben», erzählte Wiener am Montag in Stuttgart. Sie habe die Hitze aufgedreht, und die Spaghetti seien - natürlich - nicht aufgegangen, sondern schwarz geworden. «Das war mein erstes Nudelerlebnis», sagte Wiener lachend.

Die österreichische TV-Köchin war zu Besuch in einer Stuttgarter Kindertagesstätte, um für ihre Initiative «Ich kann kochen!» gemeinsam mit Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha für gesunde Kinderernährung zu werben.

Auch Lucha (61) erinnerte sich an einen Koch-Fauxpas: «Ich hab ja böhmische Wurzeln und meine Mutter war die beste Köchin von rohen Kartoffelknödeln», erzählte der Minister (Grüne). Die habe er nachkochen wollen, doch es sei nur ein Brei dabei herausgekommen. «Ich hab die nicht gebunden bekommen.» Er habe es dann auch nie wieder probiert - heute koche er lieber Schmorgerichte und Käsespätzle.