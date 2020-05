Spaziergänger finden ausgebüxten Dreijährigen im Wald

Tettnang (dpa/lsw) - Spaziergänger haben in einem Wald bei Tettnang (Bodenseekreis) einen Dreijährigen entdeckt, der sich unbemerkt aus der elterlichen Wohnung entfernt hatte. Die Zeugen hielten einen zufällig vorbeifahrenden Streifenwagen an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gemeinsam mit weiteren Beamten machte man sich auf die Suche nach den Eltern des Kleinen. Der Sprössling selbst konnte nicht sagen, woher er kommt. Kurze Zeit später traf die Gruppe den Vater des Jungen, der auf der Suche nach seinem Sohn war. Seinen Angaben zufolge nutzte das Kind einen unbeobachteten Moment dazu, sich aus dem Staub zu machen.