SPD-Chef Stoch rechnet bei Landtagswahl mit Grünen-Sieg

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs SPD-Landesparteichef Andreas Stoch rechnet mit einem Sieg der Grünen bei der Landtagswahl am 14. März. «Ich glaube, dass Ministerpräsident Kretschmann mit den Grünen als Erster durchs Ziel geht», sagte der SPD-Spitzenkandidat der «Badischen Zeitung» (Mittwoch). Er warb für eine Ablösung von Grün-Schwarz und eine Neuauflage der früheren grün-roten Koalition im Südwesten: «Wenn Menschen eine grün-rote Landesregierung richtig finden, dann müssen sie wissen, dass wir auch eine SPD brauchen, die Gewicht auf die Waage bringt. Das will ich deutlich machen, verbunden mit den Themen, für die wir stehen.»

In den jüngsten Umfragen liegen Grüne und CDU meist in etwa gleich auf, die SPD kommt auf einen Wert zwischen zehn und zwölf Prozent. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will sich alle Koalitionsoptionen offenhalten, um parteiübergreifend wählbar zu bleiben und nach zehn Jahren weiter regieren zu können. Die SPD favorisiert für den Fall, dass es nicht für Grün-Rot reicht, eine Ampel-Koalition mit Grünen und der FDP, die auch gerne wieder in die Regierung einziehen will.

© dpa-infocom, dpa:210127-99-186097/2