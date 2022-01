SPD-Landtagsfraktion will Infokampagne für höhere Impfquote

Stuttgart (dpa/lsw) - Um die Impfquote zu erhöhen, pocht die SPD-Landtagsfraktion auf eine großangelegte Informations- und Werbekampagne fürs Impfen. Auf ihrer Klausurtagung diese Woche erarbeitete die Fraktion einen Vorschlag für eine Kampagne unter dem Hashtag «#Infobooster». In Broschüren, auf Plakaten, in sozialen Medien und solchen, die nicht in deutscher Sprache ausgespielt werden, sollen Informationen vermittelt werden. Die grün-schwarze Landesregierung müsse eine solche Kampagne umsetzen.

Man habe den Fehlinformationen und Verschwörungsmythen zu lange die Bühne überlassen, sagte Fraktionschef Andreas Stoch. Über Tageszeitungen und öffentliche Medien seien viele Menschen im Südwesten nicht erreichbar. 30 Prozent der Bevölkerung seien nicht geimpft. Die Fraktion schlägt vor, Flyer an alle Haushalte zu senden und an den Haustüren mit den Menschen in Kontakt zu treten.

Wenn sie kommt, müsse auch eine allgemeine Impfpflicht zwingend von einer Infokampagne begleitet werden, sagte der Fraktionsvorsitzende. Denn die Fragen der Bevölkerung würden sich nicht einfach auflösen. «Es gibt viele Leute, die sind schlicht unsicher», sagte Stoch. «Um die Pandemie zu überwinden, brauchen wir Impfungen. Um die Gesellschaft wieder zu einen, brauchen wir Information und Austausch». Die Regierung habe es laut SPD-Fraktion schon in den Sommermonaten verpasst, umfassend für die Impfung zu werben. «Es wäre leichter gewesen, schon im Sommer mit der Kampagne anzufangen», sagte Stoch.

