SPD: Nein der FDP zu allgemeiner Impfpflicht falsch

Stuttgart (dpa/lsw) - SPD-Fraktionschef Andreas Stoch hält die Absage der FDP-Fraktion in Baden-Württemberg an eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus für eine «falsche politische Festlegung». Er habe den Eindruck, dass die eindeutige Haltung der liberalen Abgeordneten im Landtag nicht die Meinung der gesamten Bundes-FDP widerspiegele, sagte Oppositionsführer Stoch am Donnerstag in Stuttgart. Deshalb gehe er auch nicht davon aus, dass die Position der FDP-Landtagsfraktion bei der Entscheidung im Bundestag eine große Rolle spielen werde.

Zuvor hatte sich die FDP-Fraktion bei ihrer Klausur einstimmig gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Die Entscheidung soll im Bundestag in freier Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin fallen. Auch Teile der FDP im Bundestag sind gegen die Impfpflicht. SPD und FDP bilden mit den Grünen im Bund eine Ampel-Regierung.

© dpa-infocom, dpa:220113-99-697774/3