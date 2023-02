Sperrung wegen Unfall mit Militärkonvoi: Schwerverletzte

Kirchberg an der Jagst (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall innerhalb eines US-Militärkonvois sind auf der Autobahn 6 zwei Militärangehörige schwer verletzt worden. Die Autobahn wurde am Donnerstagabend auf Höhe Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch-Hall) in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Konvoi hatte auch Gefahrgut transportiert. Unklar war zunächst, um welche Güter es sich handelte.

Einer der fünf Lastwagen der US-Armee fing kurzzeitig Feuer. Dieses konnte aber schnell von der eintreffenden Feuerwehr gelöscht werden. Andere Fahrzeuge waren nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt. Die zwei Schwerverletzten wurden unter anderem mit einem Hubschrauber in Kliniken gebracht. Der Unfallhergang wurde noch ermittelt.