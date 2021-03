«Sport Bild»: Stuttgart will Wamangitukas Vertrag verlängern

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart will nach Informationen der «Sport Bild» mit dem derzeit verletzten Angreifer Silas Wamangituka zu deutlich verbesserten Bezügen verlängern. Der Kongolese soll demnach einen Vertrag bis 2025 angeboten bekommen. Der 21 Jahre alte Offensivspieler hatte in dieser Bundesliga-Saison mit elf Toren und fünf Vorlagen in 25 Partien überzeugt, sich im Duell mit dem FC Bayern München aber einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und fehlt nun mehrere Monate. Wamangitukas aktueller Vertrag läuft noch bis 2024.

