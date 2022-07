Städtetag drückt aufs Tempo beim Klimaschutz

Heidelberg (dpa) - Der Städtetag Baden-Württemberg will mehr Tempo machen beim Ausbau der Erneuerbaren und beim Energiesparen, warnt aber gleichzeitig vor einer Überforderung der Kommunen. Beim Klimaschutz gehe es um enorme Summen, über die im Südwesten überhaupt nicht gesprochen werde. «Das kann, glaube ich, so nicht bleiben», sagte Städtetagspräsident Peter Kurz kurz vor Beginn der Hauptversammlung des Gremiums am Donnerstag. Die für die Wärmewende nötigen Investitionen könnten nicht auf einen Schlag und aus laufenden Einnahmen von den Gemeinden getätigt werden. Wenn zudem immer wieder erklärt werde, dass es für Klimaschutz keine Verschuldung geben dürfe, werde man den Herausforderungen nicht gerecht.

Es müsse einen Quantensprung beim Ausbau der Erneuerbaren geben, forderte Eckart Würzner (parteilos), Oberbürgermeister von Heidelberg. Gesetze müssten entschlackt und Genehmigungsverfahren etwa für Radwege oder Windräder drastisch vereinfacht werden.

In Heidelberg tagen noch bis diesen Freitag rund 500 Bürgermeister, Oberbürgermeister und Gemeinderäte. Sie tauschen sich über Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels aus und informieren sich bei Vorträgen, Workshops und Exkursionen. Die Hauptversammlung steht unter dem Motto «Stadt macht Klima - Den Wandel gestalten».