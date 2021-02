Staatssekretär Bilger: Gäubahn kann ausgebaut werden

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Ausbau der Gäubahn kann aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums kommen. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung habe ergeben, dass der Ausbau realisierbar sei, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger (CDU), am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Man habe festgestellt, dass das Projekt auch ohne die sogenannte Neigezugtechnik auskomme. Das Projekt sei dennoch relativ teuer, weil zur Beschleunigung der Strecke viele Maßnahmen nötig seien.

Derzeit sei noch ein Gutachten unter anderem zur Anbindung der Gäubahn an den Stuttgarter Flughafen durch einen Tunnel in Arbeit, sagte Bilger. Das hängt mit dem anvisierten «Deutschland-Takt» und dem milliardenschweren Bahnprojekt S21 zusammen. Hinter dem «Deutschland-Takt» steckt ein System mit besser abgestimmten Umsteige-Verbindungen. Die Bundesregierung will das Zugfahren mit einem Taktfahrplan pünktlicher, schneller und verlässlicher machen.

Ein Ausbau der Gäubahn soll die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Zürich von aktuell drei Stunden für Reisende verkürzen. Außerdem sollen der steigende Güterverkehr aufgefangen und die Straßen entlastet werden. Der Ausbau kommt aber seit Jahren nur langsam voran.

© dpa-infocom, dpa:210203-99-287888/2