«Starke Gruppe» für Ludwigsburger Basketballer

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Zwei der drei Vorrundengegner der MHP Riesen Ludwigsburg in der kommenden Champions-League-Saison stehen fest. Die Bundesliga-Basketballer treffen in der Gruppe E auf den türkischen Club Darussafaka Istanbul, den israelischen Vertreter Hapoel Jerusalem und einen Qualifikanten, der noch ermittelt wird. Das ergab die Auslosung des im Oktober beginnenden Wettbewerbs am Donnerstag im schweizerischen Mies.

«Wir haben eine starke, herausfordernde Gruppe erwischt», sagte der neue Cheftrainer Josh King. «Aber wir freuen uns darauf, dass sich unser Team vor den eigenen Fans mit qualitativ so hochwertigen Gegnern messen kann.» In der vergangenen Spielzeit erreichten die Ludwigsburger das Final Four und beendeten es auf Rang drei.