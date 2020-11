Staufener Missbrauchsfall: Prozess um Sicherungsverwahrung

Freiburg (dpa) - Nach dem jahrelangen Missbrauch eines Jungen aus Staufen bei Freiburg steht ein Verurteilter seit Montag erneut vor Gericht. Die Richter müssen klären, ob der Mann im Anschluss an seine zehnjährige Haftstrafe wegen schwerer Vergewaltigung des Jungen, Kindesmisshandlung und Zwangsprostitution in Sicherungsverwahrung muss. Er habe unter anderem seine Kontakte im sogenannten Darknet erläutert, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Freiburg mit.

Die Verbrechen an dem Kind waren im Januar 2018 bekanntgeworden und hatten bundesweit für Entsetzen gesorgt. Die Mutter und ihr Freund hatten den Jungen über zwei Jahre vergewaltigt und anderen Männern aus dem In- und Ausland gegen Geld für schwere sexuelle Gewalttaten überlassen. Es gab acht Urteile in dem Fall.

Bei der Verurteilung des damals 33-jährigen Spaniers hatten die Richter 2018 auf Sicherungsverwahrung verzichtet. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft vor dem Bundesgerichtshof erfolgreich Beschwerde ein, so dass nun eine neue Kammer des Landgerichts über diesen Aspekt verhandelt. Für das Verfahren sind vier Verhandlungstage angesetzt.