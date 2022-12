Steelers verpflichten Finnen Kangasalusta als neuen Trainer

Bietigheim (dpa) - Eishockey-Erstligist Bietigheim Steelers hat einen Nachfolger für Trainer Daniel Naud gefunden. Der frühere Assistent von Bundestrainer Toni Söderholm, Pekka Kangasalusta, soll den Tabellenletzten vor dem Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga bewahren, wie der Club am Dienstag mitteilte. Der 45 Jahre alte Finne arbeitete bereits als Cheftrainer in der finnischen Liga und war Assistent in der starken KHL sowie in der Slowakei. Bei den Winterspielen und der WM 2018 war der frühere Verteidiger Co-Trainer der finnischen Nationalmannschaft.

Ende November hatten sich die Bietigheim Steelers aufgrund der sportlichen Entwicklung vom Franko-Kanadier Naud getrennt und Co-Trainer Fabian Dahlem interimsweise die Verantwortung übergeben. Dahlem wird nun wieder Assistenztrainer.