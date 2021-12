Steinwürfe auf Autobahn: Anklage fordert zehn Jahre Haft

Memmingen (dpa) - Im Prozess wegen versuchten Mordes nach Steinwürfen auf Autos hat die Anklage am Landgericht Memmingen zehn Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Vor allem dessen DNA-Spuren an einem der geworfenen Steine zeigten, dass der 42-Jährige für die drei Taten im Jahr 2020 verantwortlich sei, sagte Staatsanwalt Andy Kögl bei seinem Plädoyer am Donnerstag. Für die Autofahrer und ihre Mitfahrer seien die «Anschläge auf ihr Leben» aus heiterem Himmel gekommen.

Der Angeklagte mit türkischer Staatsbürgerschaft soll der Anklage zufolge mit den Würfen von Brücken im Raum Memmingen versucht haben, arglose Autofahrer auf der Autobahn 96 heimtückisch zu töten. Verletzt wurde niemand. Vor Gericht hatte der Mann im September durch seine Anwältin erklären lassen, er «würde so etwas nie tun».

Die Verteidigung plädierte auf Freispruch: Weder die DNA-Spuren am Stein noch die Auswertung der Standortdaten seines Handys reichten aus, um dem Angeklagten die Würfe zweifelsfrei nachzuweisen. Für die ebenfalls angeklagte Entwendung der Kreditkarte einer Nachbarin solle der Mann eine Strafe erhalten, die mit seiner seit Januar andauernden U-Haft verbüßt sei. Ein Urteil wird noch am Donnerstag erwartet.

© dpa-infocom, dpa:211201-99-218442/4