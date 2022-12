Stimmung in Baden-Württemberg trotz mehrerer Krisen weiter gut

Stuttgart (dpa/lsw) - Trotz Krisen wie Pandemie, Krieg und Inflation hat sich die Stimmung bei den Menschen im Südwesten nicht verschlechtert. Rund die Hälfte (51 Prozent) der Menschen im Land beschreibt ihre Gemütslage als gut oder gar großartig (7 Prozent), wie der «Baden-Württemberg Report» im Auftrag eines Zusammenschlusses der privaten Radiosender im Land (Privat.Radio) ergab. Damit ist die Stimmung im Land seit September bei einem Großteil der Menschen den Angaben nach unverändert gut.

Etwa jeder Dritte (31 Prozent) beschreibt seine Stimmung als okay oder nicht so gut (10 Prozent). Der Anteil der Befragten, die optimistisch in die Zukunft blicken, hat wieder zugenommen. Gaben in der zweiten Novemberhälfte noch 45 Prozent der Menschen ihre Stimmung als zuversichtlich an, waren es zuletzt mehr als die Hälfte (54 Prozent).

Zu den größten Sorgen der Menschen in Baden-Württemberg zählen weiterhin die Inflation (81 Prozent) und die damit verbundenen steigenden Lebenshaltungskosten (79 Prozent). Am wenigsten Sorgen bereitet derzeit noch die Corona-Pandemie (18 Prozent). Dennoch hält die Hälfte der Menschen im Land (50 Prozent) das Ende der Isolationspflicht im Südwesten für falsch. Unterstützung erhält die Entscheidung von 43 Prozent der Befragten - 7 Prozent der Befragten sind in dieser Frage unentschieden.