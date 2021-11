Straßenbahn-Kollision in Mannheim: Ein leicht Verletzter

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in Mannheim ist am Montag ein Mensch leicht verletzt worden. Die Kollision ereignete sich nach Polizeiangaben am Paradeplatz, als eine Bahn geradeaus fuhr und eine andere zeitgleich links abbog. Ob eine Signalstörung oder menschliches Versagen Ursache für den Unfall war, stand am frühen Nachmittag noch nicht fest.

Auch ob es sich bei der verletzten Person um einen Fahrer oder einen Fahrgast handelte, war zunächst unklar. Der Verkehr wurde durch die beiden am Verkehrsknotenpunkt stehenden Trams erheblich gestört.

