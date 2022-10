Straßenbahn nach Unfall geborgen: Wohl kein Verkehrschaos

Freiburg (dpa/lsw) - Nach dem Unfall zwischen einem Lastwagen und einer Straßenbahn erwartet die Freiburger Polizei am Freitag trotz laufender Bergung und ausgeschalteter Ampel kein Verkehrschaos. Ersten Schätzungen nach liegt der Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Nach der Bergung sollten die Reparaturen an den Gleisen beginnen.

Ein 56 Jahre alter Lastwagenfahrer sei am Donnerstagabend parallel zur Straßenbahn gefahren und wollte dann nach rechts abbiegen, wie es weiter hieß. Dabei sei der Lastwagen mit der Bahn kollidiert und anschließend gegen einen Betonpfeilergefahren, an dem Stromleitungen befestigt waren. Auch ein Teil der Ampelanlage sei beschädigt worden. Die Straßenbahn entgleiste bei dem Unfall. Der 56-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus; zunächst war die Polizei von schweren Verletzungen ausgegangen.

Der Mast muss ersetzt werden. Daher hält die Straßenbahnlinie 1 bis Samstag frühzeitig an einer anderen Haltestelle, wie die Freiburger Verkehrs AG mitteilte. Ein Schienenersatzverkehr sei eingerichtet. Zudem habe sich die Stadt Freiburg am Freitag um die Verkehrsleitung gekümmert, so der Polizeisprecher.