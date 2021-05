Heidelberg (dpa/lsw) - Eine Straßenbahn ist in Heidelberg mit einem Auto zusammengestoßen. Der Straßenbahnführer sei vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Zug auf den an der roten Ampel haltenden Wagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Die beiden Insassen des Autos wurden leicht verletzt. In der Straßenbahn kam niemand zu schaden.

