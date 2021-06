Straßenrad-DM: Tony Martin Favorit auf den Zeitfahr-Titel

Öschelbronn (dpa) - Tony Martin strebt seinen zehnten Titel als deutscher Zeitfahrmeister an. Der 36 Jahre alte Ex-Weltmeister geht am Samstag in Öschelbronn als Favorit auf den 30,5 Kilometer langen Kurs, bei dem 350 Höhenmeter zu überwinden sind. Martin wurde bisher 2010 sowie von 2012 bis 2019 nationaler Meister im Kampf gegen die Uhr. Im vergangenen Jahr wurde das Zeitfahren aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht ausgetragen. Bei den Frauen gelten Titelverteidigerin Lisa Klein und Lisa Brennauer als Favoritinnen. Die Straßenrennen werden am Sonntag in Stuttgart ausgetragen.

