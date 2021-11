Streich: «Überzeugter Befürworter der Impfung»

Freiburg (dpa) - Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat seine Haltung zu Impfungen gegen das Coronavirus bekräftigt. «Dass Impfstoffe entwickelt wurden, hat der Menschheit sehr geholfen in vielen Bereichen», sagte Streich am Samstagabend nach der 1:2-Niederlage beim FC Bayern München im ZDF-«Sportstudio». Er sei «natürlich ein überzeugter Befürworter der Impfung, keine Frage», sagte der 56-Jährige, ergänzte aber auch: «Da wir in einem freien Land leben, darf jeder eine eigene Meinung haben.»

Nationalspieler Joshua Kimmich vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München hatte für Aufsehen gesorgt, als er zuletzt einräumte, nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein, weil er Langzeitfolgen fürchtet.

