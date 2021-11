Streich adelt Nagelsmann: «Bei mir in dem Alter undenkbar»

Freiburg (dpa) - Christian Streich vom SC Freiburg hat seinen Trainerkollegen Julian Nagelsmann vom FC Bayern München im Vorfeld des Bundesliga-Topspiels am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in den höchsten Tönen gelobt. Der 34-Jährige sei ein «außergewöhnlicher Trainer» und «ein sehr, sehr reflektierter und intelligenter Mensch», sagte Streich am Freitag. «Er versteht enorm viel von Fußball, ist ein totaler Fußballfreak. Er hat ein enormes positives Selbstwertgefühl, das es ihm ermöglicht, in diesem Alter schon diese Arbeit zu verrichten - bei so einem großen Verein.»

Bevor Nagelsmann im Sommer bei den Bayern anheuerte, coachte er bereits die TSG 1899 Hoffenheim und RB Leipzig. Das seien «ja auch schon große Vereine gewesen», betonte Streich. «Das können nur wenige in dem Alter. Bei mir wäre das vollständig undenkbar gewesen, in dem Alter vor so einer Aufgabe zu stehen. Aber das wäre bei vielen Menschen so.» Nagelsmann sei «eine tolle Erscheinung», so der 56 Jahre alte Trainer der Freiburger. «Ich hoffe, dass er mit alldem weiter umgehen kann, was die nächsten Jahre auf ihn einprasselt. Das ist nicht einfach, aber ich traue ihm das zu.»

© dpa-infocom, dpa:211105-99-880575/2