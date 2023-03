Streich fordert Freiburger Mut bei Juve: Gregoritsch dabei

Turin (dpa) - Trainer Christian Streich vom SC Freiburg fordert von seiner Mannschaft im Europa-League-Duell mit Juventus Turin einen mutigen Auftritt. «Juventus ist Favorit. Es wird in Italien und Turin bestimmt erwartet, dass Juve weiterkommt», sagte der Coach des badischen Bundesligisten einen Tag vor dem Achtelfinal-Hinspiel beim italienischen Rekordmeister am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). «Aber wir kommen hierher, um ein gutes Ergebnis zu schaffen, um gut Fußball zu spielen.» Er erwarte von seinen Spielern «Mut, aktive Verteidigung und gute Passqualität», so Streich.

Er rechne mit einem entschlossenen Auftritt der Gastgeber, sagte der 57-Jährige. Denn Juve stehe unter Druck. Nachdem ihnen in der heimischen Liga wegen Bilanzfälschung 15 Punkte abgezogen wurden, wollen sich die Turiner nun über den Gewinn der Europa League für die kommende Champions-League-Saison qualifizieren.

Stürmer Michael Gregoritsch, der beim Liga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach (0:0) am Wochenende krankheitsbedingt gefehlt hatte, steht wieder im Freiburger Kader. Der südkoreanische Offensivspieler Woo-yeong Jeong fällt hingegen angeschlagen aus.