Streich lobt Fürths Moral: «Muss ich den Hut ziehen»

Fürth (dpa) - Freiburg-Trainer Christian Streich bewundert die Moral des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth. «Ich schaue ihnen total gerne zu. Wenn du so oft am Boden liegst und dann am 27. Spieltag so spielst - da muss ich den Hut ziehen», lobte der 56-Jährige die Franken nach dem 0:0 am Samstag. «Das musst du erstmal hinkriegen, wenn du ergebnismäßig so wenige Erfolgserlebnisse hast.»

Seit September steht die Spielvereinigung am Tabellenende. Der Rückstand auf Relegationsplatz 16 beträgt nach dem 27. Spieltag elf Punkte. Fürth braucht ein Fußball-Wunder, um die Klasse zu halten.

Im Gegenzug wünschte Kleeblatt-Coach Stefan Leitl den Freiburgern Glück für «höhere Ziele». «Ich drücke euch alle Daumen, dass es am Ende reichen wird», sagte Leitl. Die Breisgauer peilen die erste Champions-League-Teilnahme ihrer Vereinsgeschichte an. Nach dem Remis gegen Fürth sind sie Vierter - zumindest bis zum Spiel von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt an diesem Sonntag.