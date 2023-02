Streich vor Wiedersehen mit Schlotterbeck: Wird immer besser

Freiburg (dpa) - Trainer Christian Streich vom SC Freiburg traut seinem früheren Schützling Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund eine große Zukunft zu. «Ich glaube, dass er die nächsten Jahre sukzessive noch mal besser wird. Und er ist ja schon sehr gut», sagte der Coach des badischen Fußball-Bundesligisten vor dem Auswärtsspiel beim BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über den 23 Jahre alten Nationalspieler.

Schlotterbeck war im vergangenen Sommer vom SC nach Dortmund gewechselt. Seitdem kam er in allen Pflichtspielen der Borussia zum Einsatz, in der Liga stand er immer in der Startelf. Hier und da leistete sich der Innenverteidiger aber Fehler. «Die Aufmerksamkeit ihm gegenüber ist auf jeden Fall größer geworden», sagte Streich über den Ex-Freiburger. «Er ist zur Weltmeisterschaft gefahren, spielt in der Champions League - das ist schon noch mal anders als bei uns. Er ist im Prozess, er ist noch keine 35.»

Schlotterbeck sei «im Lernprozess in manchen Dingen», erklärte Streich. «Wenn er das weiter gut verfolgt und im angemessenen Rahmen kritisch ist, wird er noch mal besser. Dass der eine oder andere Fehler passiert, ist ein Stück weit auch normal.»