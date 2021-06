Streit am Bodensee endet mit Messerattacke: Notoperation

Konstanz (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ist in Konstanz ein 22 Jahre alter Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, musste er in einer Klinik notoperiert werden. Tatverdächtig ist demnach ein 19 Jahre alter Mann, der sich zunächst noch auf freiem Fuß befand. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Streit am Bodenseeufer nach erheblichem Alkoholkonsum der Beteiligten aus dem Ruder gelaufen ist.

Ermittlungen zufolge habe der Verdächtige während der Konfrontation ein Messer gezückt und dann auf den 22 Jahre alten Mann eingestochen. Am Tatort sei ein Messer gefunden und sichergestellt worden. Ob es die Tatwaffe ist und wie der genaue Tathergang am vergangenen Samstag tatsächlich war, sei noch nicht vollständig geklärt. Die Ermittlungen waren daher zunächst noch nicht abgeschlossen; das Opfer der Messerattacke habe mittlerweile aber das Krankenhaus verlassen.

