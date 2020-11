Streit mit Freundin: Mann schießt in Wohnung mit Luftgewehr

Kehl (dpa/lsw) - Weil er im Streit mit seiner Partnerin in der gemeinsamen Wohnung mit einem Luftgewehr geschossen hat, ist ein Mann in Kehl (Ortenaukreis) vorläufig festgenommen worden. Das Geschoss habe die Wand getroffen und niemanden verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zuvor habe der 32-Jährige seine Lebensgefährtin allerdings mit der Faust geschlagen. Nachdem mehrere Beamte sich am Montagnachmittag Zutritt zu der Wohnung verschafft hatten, ließ der Mann sich demnach ohne Widerstand festnehmen. Am Dienstag war er wieder auf freiem Fuß, darf die Wohnung nun vorläufig aber nicht betreten. Ihn erwarten Anzeigen wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Außerdem werde wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, hieß es.