Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) sind zwei Menschen verletzt worden. Bei dem Streit sei ein Messer eingesetzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Beide Beteiligten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.