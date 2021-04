Streit unter 16-Jährigen: Jugendlicher sticht zu

Reutlingen (dpa/lsw) - Bei einem Streit in Reutlingen soll ein 16-Jähriger seinen gleichaltrigen Bekannten mit einem Messer schwer verletzt haben. Die beiden trafen sich am Sonntag zu einem Gespräch, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei soll der mutmaßliche Täter ein Messer gezogen und auf seinen Bekannten eingestochen haben. Anschließend flüchtete er. Die Polizei fahndet nach ihm und ermittelt wegen versuchten Totschlags. Als Motiv wird privater Streit zwischen den beiden vermutet.

