Streit unter Kindern: Mann schlägt Jungen im Freibad in Crailsheim

Crailsheim (dpa/lsw) - Nach einem Streit unter Kindern soll ein 42-Jähriger in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) einen zehn Jahre alten Jungen in einem Freibad mehrfach geschlagen haben. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Von einer konkreten Verletzung des Kindes war zunächst nichts bekannt. Zuvor sei es wohl zum Streit zwischen dem zehnjährigen Jungen und dem Kind des 42-Jährigen gekommen. Der Mann wollte am Montagabend anschließend das Freibad verlassen, wurde jedoch von den Mitarbeitern aufgehalten. Dem Mann drohe nun eine Strafanzeige.