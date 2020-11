Oberreichenbach (dpa/lsw) - Ein etwa zehn Tonnen schweres Streufahrzeug ist in Oberreichenbach (Kreis Calw) circa 15 Meter einen Hang hinuntergerutscht. Der Fahrer wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Um das Fahrzeug zu bergen, sei voraussichtlich ein Kran erforderlich. Weshalb es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar. Die Unfallaufnahme dauerte am Freitagmorgen weiter an.