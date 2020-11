Strobl befürwortet Pandemie-Prämie für Polizisten

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen der zusätzlichen Belastungen in der Pandemie fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft eine Corona-Sonderzahlung für die Polizisten im Land. «Während manche Behörden oder Schulen schließen, müssen Polizei und Feuerwehr wie auch andere systemrelevante Bereiche unter erhöhten psychischen wie auch physischen Belastungen mehr als nur 100 Prozent Leistung bringen», sagte der Landesvorsitzende Ralf Kusterer der Deutschen Presse-Agentur. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach sich für eine entsprechende Prämie aus - neben Polizisten nannte er aber auch andere Gruppen wie Rettungskräfte und Lehrer, die aus seiner Sicht einen Zuschlag verdient hätten.

Bereits vor der Corona-Krise habe in der Polizei weit mehr als zehn Prozent des vorgesehenen Personals gefehlt, kritisierte Kusterer. Corona vergrößere die Personalnot «bis ins Unerträgliche». Momentan befänden sich mehr als 770 Polizisten in Quarantäne, seit März waren es mehr als 8000 Polizeibeschäftigte. Derzeit seien mehr als 110 Beschäftigte bei der Polizei an Covid-19 erkrankt. «Dazu Castor, Demonstrationen und jetzt Schutzmaßnahmen wegen Terrorgefahr. Die Polizei ist am Limit und hat wahrlich nicht nur Beifall, sondern auch eine Corona-Sonderzahlung verdient.»

Die Bundesregierung hatte vor wenigen Tagen eine einmalige Corona-Sonderzahlung für Soldaten und Bundesbeamte - auch für die Bundespolizei - in Höhe von bis zu 600 Euro bewilligt. Kusterer fordert eine entsprechende Sonderzahlung auch für die Polizeibeschäftigten im Südwesten. «Die Bundesregierung macht es vor, wie man denjenigen, die den Karren ziehen und teilweise weit über der Belastungsgrenze und höchsten Gesundheitsgefahren arbeiten, die entsprechende Wertschätzung entgegenbringt.»

Innenminister Thomas Strobl sprach sich ebenfalls für eine entsprechende Pandemie-Prämie aus. «Seit mehr als acht Monaten schultern Polizisten, Rettungskräfte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gesundheits- und Ordnungsämtern, Erzieher, Lehrer und viele, viele mehr in dieser Corona-Pandemie eine ganz besondere Last im öffentlichen Dienst», sagte er der dpa als Reaktion auf die Forderung der Polizeigewerkschaft. «Natürlich bin ich dafür, dass die nicht nur Lob und Anerkennung in Sonntagsreden bekommen, sondern einen zählbaren Dank auf dem Bankkonto. Es geht darum, die anständig anzuerkennen, die so engagiert und motiviert tagtäglich die Ärmel hochkrempeln.»

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, das Finanzministerium müsse ausloten, wo es Möglichkeiten für solche Sonderzahlungen gebe.