Strobl: Bin fest davon überzeugt, dass ich unschuldig bin

Stuttgart (dpa/lsw) - Innenminister Thomas Strobl sieht sich in der sogenannten Brief-Affäre nach wie vor absolut im Recht - auch wenn er eine Geldauflage zur Einstellung seines Verfahrens in Höhe von 15.000 Euro zahlen will. «Ich bin fest davon überzeugt, keine Straftat begangen zu haben, unschuldig zu sein», sagte der CDU-Politiker am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss zum Thema. Er sei zuversichtlich, dass ein Gericht am Ende zu seinen Gunsten entschieden hätte, wäre es zu einer Gerichtsverhandlung gekommen. Das lasse sich auch von juristischer Expertise untermauern, sagte Strobl.

Er habe jedoch das Angebot der Staatsanwaltschaft angenommen, um ein langwieriges Verfahren zu umgehen. Das wäre eine Belastung für die Landesregierung, die Koalition, ihn persönlich. Nun könne er sich als Innenminister wieder wichtigeren Dingen zuwenden.