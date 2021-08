Strobl: Große Bereitschaft zur Aufnahme von Ortskräften

Berlin/Stuttgart (dpa) - Die Bundesländer wollen den Bund nach Angaben des Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, Thomas Strobl (CDU), bei der Aufnahme afghanischer Ortskräfte unterstützen. «In den Ländern gibt es die große Bereitschaft, sich dieser Menschen dann anzunehmen», sagte der baden-württembergische Ressortchef der Deutschen Presse-Agentur in Berlin auf Anfrage. Auch die deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger müssten nun schnellstens aus Afghanistan evakuiert werden. Hier gebe es Konsens mit dem Bund, was die aktuelle Lage in Afghanistan betreffe.

Der Bund habe am Donnerstag in einer Sondersitzung der Innenminister zugesagt, sich um die Ortskräfte und die besonders gefährdeten Personen zu kümmern. Strobl erklärte, man habe «die moralische und humanitäre Pflicht, denen zu helfen, die uns vor Ort in Afghanistan geholfen haben». Seit 2013 werde Deutschland seiner Verantwortung gegenüber den afghanischen Ortskräften gerecht. Seither seien mehr als 4000 Ortskräfte und Familienangehörige aufgenommen worden.

Nach der zweiten Sonder-Innenministerkonferenz zu Afghanistan sagte Strobl den Ortskräften und ihren Angehörigen eine humanitäre Aufnahme in Deutschland gemäß Aufenthaltsgesetz in einem individuellen, vereinfachten und unbürokratischen Verfahren zu.

